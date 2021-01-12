مجلس النواب يستأنف جلسته برئاسة الكعبي

2021/01/12 | 15:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد استأنف مجلس النواب جلسته برئاسة نائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي.

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