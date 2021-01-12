المالية العراقية توضح سبب زيادة النفقات في موازنة 2021


المالية العراقية توضح سبب زيادة النفقات في موازنة 2021
2021/01/12 | 15:54 - المصدر: شفق نيوز
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