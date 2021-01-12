2021/01/12 | 16:00 - المصدر: فرانس 24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
تستعرض وداد عطاف في هذا العدد من برنامج "ريبورتاج" مع مراسلينا الفقرات التالية: البطالة في تونس..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: تراجع عدد ساعات التزويد بالكهرباء) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
تستعرض وداد عطاف في هذا العدد من برنامج "ريبورتاج" مع مراسلينا الفقرات التالية: البطالة في تونس..
مشكلة تؤرق الشباب.
الضفة الغربية: ما هي إجراءات الحصول على لقاح فيروس كورونا؟ العراق: تراجع عدد ساعات التزويد بالكهرباء.
فرنسا: مبادرة لدعم المحلات التجارية الصغيرة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: تراجع عدد ساعات التزويد بالكهرباء) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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