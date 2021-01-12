2021/01/12 | 16:00 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستعرض وداد عطاف في هذا العدد من برنامج "ريبورتاج" مع مراسلينا الفقرات التالية: البطالة في تونس..



مشكلة تؤرق الشباب.



الضفة الغربية: ما هي إجراءات الحصول على لقاح فيروس كورونا؟ العراق: تراجع عدد ساعات التزويد بالكهرباء.



فرنسا: مبادرة لدعم المحلات التجارية الصغيرة.

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