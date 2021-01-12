الكشف عن بنود في عقد التجديد الأخير لميسي

2021/01/12 | 16:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت صحيفة "la vanguardia" الإسبانية، عن تفاصيل التجديد الأخير لعقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، الموقع في عام 2017.

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