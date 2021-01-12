رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة عدم إدخار أي جهد لدعم ورعاية المثقفين والفنانين

2021/01/12 | 16:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، ضرورة عدم إدخار أي جهد لدعم ورعاية المثقفين والفنانين في مجال عملهم.

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