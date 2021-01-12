رئيس الجمهورية يستقبل وفد تحالف الأمل الكردستاني

2021/01/12 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 في قصر بغداد، وفد تحالف الأمل الكردستاني في مجلس النواب.

وجرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات السياسية في البلد وملف الانتخابات المقبلة، حيث تم التأكيد على أهمية ضمان شروط إنجاحها بعيداً عن التزوير والتلاعب والضغوط، وتهيئة كافة مستلزمات إجرائها أمنياً ولوجستياً.

كما جرى التأكيد على ضرورة تعاضد الجهود للتوصل إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور، وأن تكون موازنة العام 2021 ضامنة لحقوق المواطنين جميعاً.

وأكّد الرئيس ضرورة مواصلة الحوار البنّاء والجدي وتوافر الرغبة المشتركة لتحقيق مصالح المواطنين من أجل الوصول إلى حلول مستدامة تشمل مسألة رواتب موظفي الإقليم باعتبارها حقاً دستورياً، إلى جانب المسائل المالية الأخرى العالقة وبما يحفظ حقوق الشعب العراقي، ومن ضمنها حقوق المواطنين من الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان.

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