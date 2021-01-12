موقف العراق الوبائي: خمس وفيات و810 إصابات بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2021/01/12 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء (12 كانون الثاني 2021)، تسجيل 5 وفيات بفيروس كورونا و810 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان موقفها الوبائي الذي تلقته (بغداد اليوم)، إن "دوائر الصحة سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية خمس وفيات بكورونا و810 إصابات و1806 حالات شفاء في عموم العراق".

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