عمار الحكيم يبحث مع السفير الكوري العلاقات الثنائية

2021/01/12 | 16:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم مع السفير الكوري جانغ كيونغ ، العلاقات الثنائية.وذكر المكتب الإعلامي لتحالف عراقيون:" ان الجانبين بحثا خلال اللقاء ملفات تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين سيؤول وبغداد وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.واشاد الحكيم بالتجربة الكورية الجنوبية في التنمية والاعمار وامكانية تعميمها على الواقع العراقي.وبيّن في معرض الحديث أن العراق مقبل على انتخابات مبكرة ونعتقد بمصيريتها واهميتها وضرورة أن تكون المخرجات مناسبة لحجم التحديات التي دفعتنا لحسم سنة من عمر الدورة النيابية الحالية.وقال إن العراق يراكم تجربته الديمقراطية وأن اللجوء الى الانتخابات المبكرة يعد تعبيرا عن تمسك العراق شعبا وقوى سياسية بالمسار الديمقراطي للتغيير .واستمع الحكيم أيضا من السفير الكوري لرغبة لجنة العلاقات النيابية الكورية بزيارة العراق واعربنا عن دعمنا وترحيبنا لهذه الزيارة وأن يكون لها الاثر البالغ في تطوير العلاقات بين البلدين./انتهى7

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