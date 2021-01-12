فيديو نادر لاحتفال الشهيدين سليماني والمهندس على طريقة مدينة آمرلي

2021/01/12 | 16:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الشهيد الحاج قاسم سليماني و الشهيد أبو مهدي المهندس يحتفلان ويعبران عن سعادتهما بتحرير مدينة امرلي بمح...

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