خبير روسي يكشف عن عامل يساهم في تطوير السرطان

2021/01/12 | 16:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

كشف الطبيب والمذيع التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف أن التدخين هو أهم عامل في تطور السرطان.

وقال مياسنيكوف على قناة “روسيا 1″، اليوم الثلاثاء “أعرف االقليل في علم الأورام، حيث لا يكون التدخين هو السبب الأول”.

وأضاف الطبيب أن التدخين يسبب معظم أمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أشار مياسنيكوف إلى أن الكحول يؤثر أيضًا سلبا على الصحة، ومع ذلك، فليس من الضروري التخلي تمامًا عن استخدام المشروبات الكحولية، قائلا: من حيث الوقاية من أمراض القلب والسكري بالتحديد يمكننا التحدث، لدينا الحق في التحدث من وجهة نظر علمية، عن جرعات صغيرة من الكحول”.

وفقًا للخبير، فإن كوبا واحدا من المشروبات القوية، أو كأسا من النبيذ، أو كأسا من البيرة لن يؤذي الجسم، ومع ذلك، فإن “التنقُّل” المنتظم لهذه الجرعة يمكن أن يكون له عواقب صحية خطيرة.



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