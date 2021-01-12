"فتيات تيوك توك".. براءة حنين حسام وغرامة لمودة الأدهم

2021/01/12 | 16:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسدلت محكمة مصرية الستار على القضية التي عرفت إعلاميا باسم "فتيات التيك توك"، حيث برأت مدونة الفيديو حنين حسام و2 آخرين من تهم بالتحريض على الدعارة، كما قضت بإلغاء حبس المدونة مودة الأدهم وتغريمها ٣٠٠ ألف جنيه بتهمة نشر فيديوهات فاضحة.

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