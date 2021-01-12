اعتقال راعي يمول الدواعش في صحراء الانبار

2021/01/12 | 16:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الثلاثاء، اعتقال منتحل صفة راعي يمول الدواعش ويصور القطعات في صحراء الانبار .

وقالت المديرية، في بيان، انه "من خلال المراقبة والمعلومة الاستخبارية الدقيقة والاستعانة بالكاميرات الحرارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الانبار، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى واستخبارات الفوج الاول لواء المشاة الثاني من القاء القبض على سخص ينتحل صفة راعي للاغنام في صحراء الانبار قرب الهبارية حاول التقرب من احد نقاطنا الأمنية".

واوضحت، ان "المتهم احد المتعاونين مع الدواعش ويقوم بتمويل مجاميعهم في الصحراء بالمواد الغذائية والوقود ولدية علاقات مع احد الارهابيين الخطرين".

ولفتت المديرية، الى انه "عند تفتيش هاتف المتهم عثر بداخله على صور لحادثة الفرحاتية وضحاياها وكذلك صور للنقاط العسكرية التابعة للفوج الاول بالاضافة الى خطب ومحاضرات دينية تشجع على العنف واكثر من صفحة على الفيسبوك وتويتر تروج لذلك، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

PUKmedia مديرية الاستخبارات العسكرية

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