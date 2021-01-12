رئيس الجمهورية: للنخب الثقافية دور مهم

2021/01/12 | 16:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 في قصر بغداد، وفداً ضم عدداً من الأدباء والمثقفين.

وفي مستهل اللقاء، أكّد السيد الرئيس ضرورة عدم ادخار أي جهد من أجل تقديم الدعم والرعاية للأدباء والمثقفين والفنانين في مجال عملهم، بما يسهم بدعم وتعزيز النتاجات الأدبية والفكرية وإقامة المهرجانات والملتقيات الثقافية.

وأشار سيادته إلى الدور الكبير الذي يقع على عاتق النخب الثقافية والأدبية في القضايا التي تشغل البلد والمواطنين، عبر النتاجات الثقافية على اختلاف أنواعها وأشكالها، فضلاً عن دورهم في إعادة ألق البلد ومكانته كمركز ثقافي وحضاري.

واستمع السيد الرئيس، إلى أحاديث قدمها أعضاء الوفد استعرضوا فيها المعوقات التي تواجه عمل الأدباء والصحفيين والفنانين في العراق، معبرين عن تقديرهم لسيادته في دعم وإسناد الوسط الثقافي.

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