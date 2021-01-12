المالية: موازنة2021 تضمنت زيادة في التخصيصات بلغت (٦٢,٥) تريليون دينار

2021/01/12 | 16:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة…

أكدت وزارة المالية، الثلاثاء، أن موازنة 2021 تضمنت زيادة في التخصيصات بلغت (٦٢,٥) ترليون دينار عدا القروض الأجنبية والمحلية مقارنة بما تم تمويله في عام 2020.

وقالت الوزارة، في بيان تلقت وكالة /المعلومة/ نسخة منه، إن “إعداد الموازنة لعام 2021 استندت على أسس والمبادئ العامة التي تعكس الأولويات الضرورية للمرحلة الحالية”.

وأضافت، “عملنا على تقليل العقبات أمام التهديدات المالية وتوفير السيولة اللازمة لتامين احتياجات الدولة من تامين الرواتب وانجاز المشاريع”.

وأشارت إلى أن “موازنة 2021 تضمنت زيادة في التخصيصات بلغت (٦٢,٥) ترليون دينار عدا القروض الاجنبية والمحلية مقارنة بما تم تمويله في عام 2020، وان الزيادة تركزت في مجال الإنفاق على الرواتب والمخصصات ومساهمة التقاعد”. انتهى25س

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