رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة عدم إدخار أي جهد لدعم ورعاية المثقفين والفنانين

2021/01/12 | 16:06 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء في قصر بغداد، وفداً ضم عدداً من الأدباء والمثقفين.

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