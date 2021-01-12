رئيس الجمهورية: للنخب الثقافية دور مهم في القضايا التي تشغل البلد

2021/01/12 | 16:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن للنخب الثقافية دوراً مهماً في القضايا التي تشغل البلد والمواطنين.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 في قصر بغداد، وفداً ضم عدداً من الأدباء والمثقفين"، لافتا إلى أن "صالح أكد في مستهل اللقاء، ضرورة عدم ادخار أي جهد من أجل تقديم الدعم والرعاية للأدباء والمثقفين والفنانين في مجال عملهم، بما يسهم بدعم وتعزيز النتاجات الأدبية والفكرية وإقامة المهرجانات والملتقيات الثقافية".

وأشار صالح وفقا للبيان إلى "الدور الكبير الذي يقع على عاتق النخب الثقافية والأدبية في القضايا التي تشغل البلد والمواطنين، عبر النتاجات الثقافية على اختلاف أنواعها وأشكالها، فضلاً عن دورهم في إعادة ألق البلد ومكانته كمركز ثقافي وحضاري".

واستمع الرئيس، إلى أحاديث قدمها أعضاء الوفد استعرضوا فيها المعوقات التي تواجه عمل الأدباء والصحفيين والفنانين في العراق، معبرين عن تقديرهم لسيادته في دعم وإسناد الوسط الثقافي.

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