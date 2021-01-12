توزيع 15 إصابة جديدة بالفيروس الوبائي في محافظة الانبار

2021/01/12 | 16:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة محافظة الانبار، الثلاثاء، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 كانون الثاني 2021)، إن "الإصابات الجديدة بفيروس كورونا البالغة 15 إصابة التي سجلت هذا اليوم في محافظة الأنبار، توزعت على النحو التالي":

قضاء الرمادي ١٢قضاء العامرية ٢قضاء حديثة ١

الشفاء ٧٩

وأكدت الدائرة، "استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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