الرئيس العراقي يوجه بمواصلة الحوار لأجل حلول مستدامة لرواتب موظفي إقليم كردستان

2021/01/12 | 16:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، في قصر بغداد، وفد تحالف الأمل الكردستاني في مجلس النواب.وأكد رئيس الجمهورية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة، ضرورة مواصلة الحوار البنّاء والجدي وتوافر الرغبة المشتركة لتحقيق مصالح المواطنين؛ من …

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