2021/01/12 | 16:16 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت ادارة نادي الطلبة الرياضي ما تم تناقله من اخبار في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص استقالة الادارة وتشكيل هيئة مؤقتة ،

الادارة اكدت شرعيتها وقانونيتها وان ما يشاع بخصوص الاقالة وتشكيل هيئة مؤقتة هو خبر غير دقيق ولا يمتلك القانونية لان الادارة منتخبة ولا تستطيع اي جهة حلها او اجبارها على الاستقالة ،

واضاف رئيس الهيئة الادارية ان من يروج هذه الاخبار يسعى لتشتيت اللاعبين والكادر التدريبي الذي تنتظره مباراة مهمة وتطمح الادارة لتوفير متطلبات النجاح للفريق للخروج بنتيجة ايجابية امام الشرطة في الدور القادم من الدوري الممتاز .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ادارة الطلبة تنفي الاستقالة 7 SKY TV.

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