2021/01/12 | 16:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / كشفت اوساط نيابية عن اجتماع مرتقب للرئاسات الثلاث مع مفوضيـة الانتخابات ، سيعقد خلال الساعات المقبلة ، مساء هذا اليوم او يوم غد الاربعاء .وعلمت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " الاجتماع ، الذي يأتي بطلب من اعضاء مجلس المفوضيـة ، سيبحث تقييم الاستعدادات الفنيـة واللوجستيـة لاجراء الانتخابات ، ومنها الاتفاق على موعد اجراءها وفقا للمعطيات الحاليـة "./انتهى5

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