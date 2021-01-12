بغداد دون ضحايا.. ومئات الإصابات الجديدة بفيروس

2021/01/12 | 16:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت البلاد 5 حالات وفاة فقط خلال 24 ساعة

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الثلاثاء، بعد تسجيل مئات الحالات الجديدة

سجل العراق أكثر من 800 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 12 كانون الثاني/يناير، وتضمن تسجيل 810 إصابات، و5 حالات وفاة فقط.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1806 حالات تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 92%.

وانخفض عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج إلى 31 ألف شخص، 130 منهم تحت العناية المركزة.

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