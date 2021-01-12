الاتحاد الوطني يؤكد دعم ومساندة الكورد الفيليين

2021/01/12 | 16:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار الدكتور مجيد حمد امين مسؤول العلاقات العراقية للاتحاد الوطني الكوردستاني و بحضور رابحة حمد مسؤولة مركز بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني وأعضاء مكتب العلاقات العراقية، اليوم الثلاثاء، مقر الجبهة الفيلية.

وكان في استقبالهم الأمين العام للجبهة ماهر الفيلي واعضاء الجبهة الفيلية وممثلي الجمعية الحرة للكورد الفيليين وممثلي جمعية السلام للصم والبكم و ممثلي منظمة السجناء الفيلية ومسؤولي وكالة فيلي نيوز الاخبارية.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة سعي الجبهة الفيلية لينال الكورد الفيليين حقوقهم من خلال السلطتين التشريعية والتنفيذية.

من جانبه وضح وفد الاتحاد الوطني الكوردستاني دور الكورد الفيليين في النضال، مؤكدا على مساندة ودعم الكورد الفيليين، هو واجب الاتحاد الوطني، مشيرا الى ان الهوية واحدة سواء داخل الاقليم او خارجه وان الكورد الفيلين جزء من الشعب الكوردي، وسيرهم على خطى القائد مام جلال (رحمه الله) في مساندته لهم.

وفي هذا الشأن اشار الطرفان الى اهمية التنسيق والتعاون المشترك، فيما تفق الجانبان على مواصلة اللقاءات و تنسيق المواقف والرؤى من أجل مصالح الشعب.

في الختام، اعربت الجبهه الفيلية عن شكرها للوفد الزائر على هذه المبادرة الجميلة والروح الاخوية وتمنى الطرفان الموفقية والنجاح لبعضهما.

PUKmedia بغداد

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