مدرسة أهلية تفتح صفّاً خاصاً بالأطفال ’المتسولين’ وتوفر مستلزماتهم مجاناً (فيديو)

2021/01/12 | 16:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

افتتحت مدرسة أهلية في محافظة البصرة صفّاً خاصاً بالأطفال المتسولين مع توفير كافة احتياجاتهم ومستلزمات دراستهم مجانا، في مبادرة فريدة تبغي سحب الأطفال من الشوارع وعدم تضرر قضية تعليمهم.

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