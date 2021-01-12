البيتكوين تعاود الارتفاع أعلى 35 ألف دولار

2021/01/12 | 16:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: عاودت عملة البيتكوين الارتفاع بحوالي 5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء؛ لتصعد أعلى 35 ألف دولار، بعد خسائر حادة بالأمس.

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