ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة تهبط لأدنى مستوى بـ7أشهر

2021/01/12 | 16:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات؛ لتسجل أدنى مستوى في 7 أشهر.

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