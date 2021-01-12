2021/01/12 | 16:47 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتحت مدرسة أهلية في محافظة البصرة صفّاً خاصاً بالأطفال المتسولين مع توفير كافة احتياجاتهم ومستلزمات دراستهم مجانا، في مبادرة فريدة تبغي سحب الأطفال من الشوارع وعدم تضرر قضية تعليمهم.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدرسة أهلية تفتح صفّاً خاصاً بالأطفال ’المتسولين’ وتوفر مستلزماتهم مجاناً 7 SKY TV.

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