ادارة نادي الطلبة تنفي الاستقالة

2021/01/12 | 16:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

نفت ادارة نادي الطلبة، الاستقالة من منصبها، فيما دعت الى توخي الدقة بنقل الاخبار.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “ادارة نادي الطلبة الرياضي تنفي ما تم تناقله من اخبار في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص استقالة الادارة وتشكيل هيئة مؤقتة”.

واوضحت ان “الادارة اكدت شرعيتها وقانونيتها وان ما يشاع بخصوص الاقالة وتشكيل هيئة مؤقتة هو خبر غير دقيق ولا يمتلك القانونية لان الادارة منتخبة ولا تستطيع اي جهة حلها او اجبارها على الاستقالة”.

وتابعت ان “من يروج هذه الاخبار يسعى لتشتيت اللاعبين والكادر التدريبي الذي تنتظره مباراة مهمة وتطمح الادارة لتوفير متطلبات النجاح للفريق للخروج بنتيجة ايجابية امام الشرطة في الدور القادم من الدوري الممتاز “.

وانتشرت انباء تفيد باستقالة النادي بعد اتفاق مع الوزير عدنان درجال.



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