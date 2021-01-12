نائب: الموازنة لن تمرر دون تضمين المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي

2021/01/12 | 16:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الثلاثاء، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لن يمرر داخل مجلس النواب دون تضمين فقرة المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي.

وقال جابر في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “بنود مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 سيعرض للقراءة الثانية داخل مجلس النواب وسيتم تعديل جملة من الفقرات فيه”، لافتا الى ان “ابرز تلك الفقرات هو سعر صرف الدولار والضريبة على راتب الموظفين”.

واضاف ان “الموازنة لن تمرر دون تضمين فقرة اعادة مفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي، فضلا عن توسعة الرقعة للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية”، مبينا ان “الموازنة ستاخذ وقت من النقاش داخل البرلمان قبل عرضها للتصويت”.

و اكدت كتلة صادقون النيابية، اليوم الثلاثاء، انها قدمت اعتراضات كثيرة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية ٢٠٢١.



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