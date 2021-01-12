2021/01/12 | 16:59 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 12 يناير 2021 | 04:54 مساءً

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رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي يصدر مجموعة من الملاحظات حول نفقات موازنة عام ٢٠٢١

اصدر رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية حازم الخالدي مجموعة من الملاحظات حول نفقات موازنة عام ٢٠٢١ جاء فيها..



لو تمت المقارنة بين الإنفاق الفعلي للسنوات الماضية مع ملاحظة سعر النفط وكميات النفط المصدرة لوجدنا ان تقديرات الإنفاق المطلوبة في موازنة ٢٠٢١ والبالغة (١٦٤) تريليون دينار تشكل قفزة كبيرةجدا في الأرقام ونوضح ذلك بالاتي :- 1.



بلغت تقديرات الإيرادات الفعلية لعام ٢٠١٩ (١٠٥) تريليون ، بينما تبلغ تقديرات ٢٠٢١ ( ٩٣) تريليون .



2.



بلغ الإنفاق الفعلي لموازنة ٢٠١٩ (١١١) تريليون دينار تقريبا بينما تقترح موازنة عام ٢٠٢١ إنفاقا بمبلغ (١٦٤) تريليون و كميات النفط المصدر في عام ٢٠١٩ كان بمعدل (٣،٨) مليون برميل وبمعدل سعر تخميني (٤٦) دولار ، بينما موازنة عام ٢٠٢١ كميات النفط تنخفض الى (٣،٢٥) مليون برميل في حال التزام الاقليم بتسليم (٢٥٠) الف برميل يوميا ، وبسعر تخميني (٤٢) دولار .



3.



ونعتقد ان نفس موازنة ٢٠١٩ كانت تنطوي على مبالغات واضحة اعترضنا عليها حينها في أبواب متعددة مثل السلع والخدمات التي وصل انفاقها الى (١٠) تريليون دينار ، بينما تقترح موازنة ٢٠٢١ للسلع والخدمات مبلغا ( ١٩،٦) تريليون دينار 4.



اما اذا نقارن نفقات موازنة ٢٠٢١ مع الإنفاق الفعلي لموازنة عام ٢٠٢٠ فنجد الفرق شاسعًا للغاية ونذكر أمثلة : أ- الأنفاق الفعلي للأشهر العشرة الأولى من سنة ٢٠٢٠ للسلع والخدمات كانت (١،٣) تريليون دينار بينما تقترح موازنة ٢٠٢١ للسلع والخدمات مبلغ ( ١٩،٦) تريليون دينار ب- كانت مصروفات صيانة الموجودات الفعلية للأشهر العشرة الأولى من سنة ٢٠٢٠ ( ١٢٨) مليار دينار وتقترح لها موازنة ٢٠٢١ ( ٥٨٧) مليار دينار .



ج- بلغ الإنفاق الفعلي المنح والإعانات والدين للأشهر العشرة الأولى من سنة ٢٠٢٠ ( ٨،٦) تريليون دينار ، بينما تقترح لها موازنة ٢٠٢١ ( ١٨،٥) تريليون دينار د- بلغ الإنفاق الفعلي للالتزامات والمساهمات للأشهر العشرة من سنة ٢٠٢٠ (٧) مليار دينار فقط وتقترح موازنة عام ٢٠٢١ لها (٤٧٧) مليار دينار هـ- بلغ الإنفاق الفعلي للبرامج الخاصة للأشهر العشرة من سنة ٢٠٢٠ ( ١٠٩) مليار دينار ، وتقترح موازنة عام ٢٠٢١ لها (١،١) تريليون دينار .



و- بلغ اجمالي الإنفاق الفعلي للموازنة الجارية للأشهر العشرة من عام ٢٠٢٠ ( ٥٦،٣) تريليون دينار ، بينما تقترح موازنة عام ٢٠٢١ للنفقات الجارية ( ١٣٦) تريليون دينار .



ز- بلغت الموازنة الاستثمارية الفعلية ( ١،٤) تريليون دينار للأشهر العشرة من سنة ٢٠٢٠، بينما تقترح موازنة عام ٢٠٢١ لها ( ٢٧) تريليون دينار تقريبا .

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