ضبط متهمين بالرشوة والابتزاز في بغداد

2021/01/12 | 16:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت ملاكات مديريَّة تحقيق بغداد في

هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء،

ممثلاً قانونياً ومهندساً في وزارتي

الماليَّة والصناعة والمعادن؛

لقيامهما بتسلُّم الرشوة والابتزاز.

دائرة التحقيقات في الهيئة أف

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