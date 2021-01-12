وزير الدفاع يزور الامارات

2021/01/12 | 17:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بناءً على الدعوة المقدمة من قبل وزير الدولة لشؤون الدفاع الاماراتي محمد بن احمد البواردي.

زار وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، دولة الامارات العربية المتحدة يوم السبت 9 كانون الثاني 2021، واستمرت الزيارة لمدة يومين، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون المشترك بين العراق والامارات العربية المتحدة.

وعلى هامش الزيارة استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة منصور بن زايد آل نهيان، وزير الدفاع وبحث الجانبان العلاقة المشتركة بين البلدين.

وخلال زيارته لواحة الكرامة في إمارة ابو ظبي وضع وزير الدفاع اكليلاً من الزهور على نصب الشهيد بعد استعراض مراسم حرس الشرف.

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