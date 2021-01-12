الخدمات النيابية تدرس زيادة حصة امانة بغداد في الموازنة الى 20%

2021/01/12 | 17:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} استضافت لجنة الخدمات والاعمار النيابية برئاسة، وليد السهلاني رئيس اللجنة وحضور اعضائها ونوابٌ عن محافظة بغداد، الثلاثاء، امين العاصمة علاء معن.

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