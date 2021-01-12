حزب بارزاني يعلق على تشكيل كتلة كردية جديدة داخل البرلمان العراقي

2021/01/12 | 17:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيرزاد حسن، الثلاثاء، 12 كانون الثاني، 2021، على تشكيل كتلة كردية جديدة داخل البرلمان العراقي.

وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحزب الديمقراطي ليس لديه أي مشكلة بتشكيل كتلة كردية جديدة باسم الأمل في مجلس النواب العراقي، لكنها يجب أن تراعي الموقف الكردي الموحد في البرلمان الاتحادي لمنع حدوث قرارات جماعية ضدنا".

واضاف أن "الكتلة الجديدة تهدف للتصدي إلى نفوذ الحزبين الكرديين، وهذا ليس في مصلحة الشعب الكردي، لأن الخلاف يضعف الموقف الكردي داخل البرلمان وبغداد بشكل عام ويتم استغلاله من قبل الأخرين".

وطالب حسن الكتلة الجديدة بأن "يكون موقفها جماعي مع القضايا المشتركة التي تخص الكرد، وترك المزايدات السياسية على حساب القضايا والمصلحة العامة".

وفي وقت سابق، اعلن عدد من النواب الأكراد، تشكيل تحالف كردي، تحت تسمية تحالف "الأمل الكردستاني"، داخل مجلس النواب العراقي واستعداداً للمشاركة في الانتخابات المبكرة المقبلة، المقرر إجراؤها في 6 حزيران المقبل.وذكر النواب في مؤتمر صحفي عُقد داخل مجلس النواب خلال جلسة يوم أمس، أنه "تقرر تشكيل تحالف الأمل الكردستاني، الذي يضم 15 نائباً في الوقت الحالي، استشعاراً بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا، والخطر المحدق بالبلد".

وأضاف النواب، أن تشكيل التحالف يأتي "لتعزيز الدور النيابي، ولمنع احتكار قوى بعينها لتمثيل شعب كردستان، وللدفاع عن حقوق الناس الدستورية في العيش الكريم، وترسيخ النظام الفيدرالي وتقويته وحمايته، وإبعاد قوت الناس عن فشل الفاسدين السياسيين وصراعاتهم العقيمة".

وأشار النواب في بيانهم، إلى أن التحالف جاء "لبناء حياة سياسية تقوم على تخالف المصلحين وليس الفاسدين، وتقوم على المواطنة والتعايش السلمي بين المكونات وليست المتاجرة بالمذهب والقوم والطائفة".

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