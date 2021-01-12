افتتاح قاعة الفنون التشكيلية والاحتفاء بالهيئة الادارية الجديدة لنقابة الفنانين فرع ميسان

2021/01/12 | 17:03 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / افتتح ، عصر اليوم الثلاثاء ، معرض الفنون التشكيلية في منتدى الثقافة والفنون بمديرية شباب ورياضة ميسان ، حيث يضم المعرض اكثر من عشرين لوحة زيتية على القماش".وقال الفنان التشكيلي "صباح شغيت" المشرف على المعرض ": اننا افتتحنا اليوم المعرض الشخصي السابع ويضم اكثر من عشرين لوحة زيتية على القماش".واضاف شغيت ان اللوحات تتحدث عن المدرسة الرمزية والتعبيرية القريبة على التجريد".وقال رئيس فناني ميسان "محمد عطية" نرجو ان تكون هناك بادرة مستقبلية لاقامة مثل هكذا معارض لتحفيز الفنانين لكي يعرضوا نتاجاتهم".وقال الشاعر والناقد "نصير هاني الجشعمي" ان محافظة ميسان غنية بالطاقات الفنية والثقافية والادبية ، مشيراً الى ان هناك لوحات تستحق ان تكون عالمية".وتم خلال الافتتاح الاحتفاء بالهيئة الادارية الجديدة لنقابة الفنانين فرع ميسان".وحضر الافتتاح العديد من الشخصيات الفنية والادبية والثقافية في المحافظة"./انتهى

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