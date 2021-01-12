2021/01/12 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر صديق يسألني سؤالا ذكيا قال: لو كنت حاكما مستبدا كيف ستحكم دون أن تظهر مستبدا؟قلت: من عمق سؤالك تركت لنفسي فسحة للتفكير، وجوابي بعدة خطوات،أولها: لن أحكم بحزب واحد بل أعطي فرص البقاء والمشاركة لأحزاب (متقاربة) فكريا ، وأستفيد من عراك الأحزاب (المتعارضة فكريا) وهذا سيكون بأوامر لي للإعلام بتضخيم خلافات الأحزاب المتعارضة لتصبح رأي عام..حتى اظهر أمام شعبي كوعاء يحتوي هذا الخلاف بحكمة..



......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روشتة الاستبداد الذكي - سامح عسكر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روشتة الاستبداد الذكي - سامح عسكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).