المالية النيابية تدعو نقابة المحاسبين الى إعداد دراسة بشأن قانون موازنة ٢٠٢١

2021/01/12 | 17:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]استضافت اللجنة المالية برئاسة هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الاعضاء، الثلاثاء، نقيب المحاسبين والمدققين جواد الشهيلي والوفد المرافق له، لوضع اللمسات الأخيرة على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين قبل التصويت عليه في جلسات مجلس النواب المقبلة.

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