الاكتفاء الذاتي من الكهرباء للعراق… شاهو القرةداغي

2021/01/12 | 17:07 - المصدر: يس عراق

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كتب شاهو القرةداغي – كاتب من كردستان:

نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قال ان العراق سيكتفي ذاتيا من الكهرباء عام ٢٠١٣.



بينما وزير الكهرباء الاسبق الفهداوي قال في عام ٢٠١٧ بأن لدينا فائض من الطاقة الكهربائية و سنستثمره في سوريا .



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ستسمع موجة اخرى من هذه التصريحات مع اقتراب الانتخابات فلا تصدقها

نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قال ان العراق سيكتفي ذاتيا من الكهرباء عام ٢٠١٣.بينما وزير الكهرباء الاسبق الفهداوي قال في عام ٢٠١٧ بأن لدينا فائض من الطاقة الكهربائية و سنستثمره في سوريا ..ستسمع موجة اخرى من هذه التصريحات مع اقتراب الانتخابات فلا تصدقها pic.twitter.com/sIO7sRhuhi

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) January 12, 2021

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