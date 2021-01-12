ايصال مساعدات من الـ ا.و.ك الى رياضيي خورماتو

2021/01/12 | 17:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار العضو القيادي مسؤول البورد الرياضي للاتحاد الوطني الكوردستاني ارام قادر خباتي اليوم الثلاثاء 12/1/2021 قضاء خورماتو.

وجرى عقد اجتماع في مقر المركز 16 لتنظيمات حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني، بحضور العضو القيادي مسؤول المركز ملا كريم شكور واعضاء المركز وكوادر وشباب المدينة.

وجرى خلال الاجتماع بحث محاور مختلفة، فضلا عن مناقشة اوضاع خورماتو والاهتمام بالشباب واهالي القضاء من جميع النواحي.

وخلال مراسم في مقر نادي هاوكاري الرياضي، تم ايصال تحيات ومساعدات مادية من الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الى رياضيي خورماتو والتعهد بحل وتنفيذ مطاليبهم.

كما وتم تكريمهم من قبل نادي هاوكاري الرياضي ولجنة الفرق الشعبية.

PUKmedia عدالت ميعاد-خورماتو

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