حبس مدير شركة نفطية في استراليا بتهم تقديم رشاوى لمسؤولين عراقيين

2021/01/12 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت الشرطة الفيدرالية الاسترالية الحبس على المدير التنفيذي السابق لشركة لايتون هولدينغز، ديفيد سافاج، بسبب دوره المزعوم في فضيحة رشوة دولية تتعلق بحقول نفط عراقية مربحة.

واتهمت الشرطة الفيدرالية الأسترالية سافيدج بتقديم معلومات مضللة لمدة تسع سنوات من خلال مدفوعات مزورة، تتعلق بتصدير النفط الخام العراقي بقيمة مليار ونصف المليار دولار، وقالت الشرطة الاتحادية إن المتهم سيواجه تهما تتعلق بتقدم رشاوى لمسؤولي حكوميين في العراق.

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