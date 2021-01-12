بريطانيا تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخدمات المالية هذا الأسبوع

2021/01/12 | 17:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تعتزم المملكة المتحدة إجراء محادثات هذا الأسبوع مع الاتحاد الأوروبي حول كيفية تعاون المنظمين بشأن الخدمات المالية، بعد اكتمال عملية البريكست.

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