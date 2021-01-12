المالية العراقية تصدر توضيحا بشأن زيادة الإنفاق في مشروع موازنة عام 2021

2021/01/12 | 17:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدرت وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، بيانا توضيحيا عن تفاصيل زيادة التخصيصات المالية التي تضمنها مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، حسب الجداول والبيانات المالية والنفقات حسب كل قطاع وتقديرات الإنفاق للأعوام السابقة …

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