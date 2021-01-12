صدور أوامر للقوات الأمنية باطلاق النار على أي عجلة تخالف حظر التجوال في الطريق السريع بالانبار

2021/01/12 | 17:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بان القوات الامنية حذرت المواطنين من مغبة السير على الطريق الدولي السريع اثناء حظر التجوال.

وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “القيادات الامنية ابلغت قواتها المنتشرة على طول الطريق الدولي السريع بمنع كافة العجلات من السير عند الساعة السابعة مساء واتخاذ كافة الاجراءات الرادعة في حال مخالفة التوقيت المحددة واطلاق النار على العجلات المخالفة ضمن خطة حماية الطريق الدولي السريع من هجمات داعش “.

يذكر ان الطريق الدولي السريع القريب من قضاء الرطبة غربي الانبار شهد ” قبل يومين ” استهداف عجلة تقل مدنيين من قبل ارهابي داعش . انتهى/ 12أ

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