العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الاندونيسية المنكوبة

2021/01/12 | 17:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير النقل الاندونيسي بودي سومادي، العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة قبالة سواحل اندونيسيا.

وأكد وزير النقل العثور على مسجل بيانات الرحلة أو ما يعرف بالصندوق الأسود مما سيساعد المحققين على فهم أسباب الحادث الذي وقع بعد دقائق من اقلاع الطائرة من جاكارتا، مشيرا إلى تعبئة نحو ثلاثة الاف وستمئة شخص لانتشال جثث الضحايا إضافة الى وضع مسبارات خاصة في تصرف الغطاسين للمساعدة في عمليات البحث.

من جهته أكد المتحدث باسم الاغاثة الاندونيسية يوسف لطيف ارسال أشلاء الضحايا الذين تم انتشالهم الى مستشفى تابع للشرطة للتعرف عليها باستخدام عينات الحمض النووي المأخوذة من أقارب الضحايا.

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