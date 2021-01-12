التعليم: إطلاق استمارة القبول المركزي لطلبة الدور الثالث في غضون يومين

2021/01/12 | 17:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، قرب إطلاق استمارة القبول المركزي الخاصة بالطلبة الناجحين من الدور الثالث للعام الدراسي 2021/2020.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (12 كانون الثاني 2021)، انها "تستعد لإطلاق استمارة القبول المركزي الخاصة بالطلبة الناجحين من الدور الثالث في غضون يومين حرصا منها على تمكينهم من الالتحاق بالجامعات العراقية لهذا العام الدراسي 2021/2020 وتحقيق طموحهم في ضوء التنافس حسب المعدل والرغبة والمفاضلة المسؤولة عن توزيعهم على خارطة التخصصات الجامعية".

وأكدت الوزارة في بيانها انها "استلمت إحصاءات الطلبة الناجحين في الدور الثالث من مخرجات الدراسة الاعدادية التي بلغت أعدادهم سبعة وثلاثين ألف ومئتين وواحد وخمسين طالبا من الفروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي".

وأشار البيان، إلى ان "الجامعات العراقية قد رفعت طاقتها الاستيعابية قرابة أضعاف خطتها الأساسية الي كان تقدر بحدود مئة وسبع آلاف طالب وهي تقترب الآن من قبول ثلاثمئة ألف طالب من مخرجات الدور الأول والثاني والثالث التي برز فيها أكثر من ستة وخمسين ألف تراوحت معدلاتهم بين 90% الى 100% فأكثر فيما تنافس منهم ثلاثة وعشرون ألفا ومئتان وتسع وثمانون طالبا من أصحاب المعدلات من فئة (97–100) فأكثر على حجز مقاعد المجموعة الطبية والصحية".

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