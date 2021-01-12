2021/01/12 | 17:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديمقراطي والاتحاد الإسلامي يعقدان مباحثات "إيجابية" في أربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/12 | 17:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي والاتحاد الإسلامي يعقدان مباحثات "إيجابية" في أربيل) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي والاتحاد الإسلامي يعقدان مباحثات "إيجابية" في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).