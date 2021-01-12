سلام: بعض الكتل تحرض ضد حصة الإقليم بقصد محاربة الشعب الكردي

2021/01/12 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، بعض القوى سياسية في بغداد بـالعمل على عرقلة التصويت على حصة الإقليم في موازنة الفين وواحد وعشرين.

وأكد سلام وجود نية مبيتة لدى بعض الكتل السياسية لعدم التصويت على حصة الإقليم والتحريض ضده، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة، من خلال السعي لحصر كردستان في زاوية ضيقة، مبينا ان الإقليم أوفى بجميع التزاماته ولم يبق أية ذريعة للحكومة الاتحادية للامتناع عن دفع مستحقاته، في حين عد سلام عدم التصويت على حصة الإقليم في الموازنة محاربة واضحة للشعب الكردي على حد تعبيره.

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