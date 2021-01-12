2021/01/12 | 17:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جدول أعمال جلسة البرلمان يوم غد الأربعاء) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جدول أعمال جلسة البرلمان يوم غد الأربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).