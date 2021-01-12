وزير ايراني يقترح توقيع

2021/01/12 | 17:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح وزير "الجهاد الزراعي" الايراني

كاظم خاوازي، توقيع اتفاق التجارة

التفضيلية بين ايران والعراق بهدف رفع

الميزان التجاري وحل المشاكل على صعيد

"التجارة الزراعية" بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذ

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