وزير التجارة يؤكد إزالة الحواجز التجارية بين العراق وايران باستخدام الاقتصاد الرقمي

2021/01/12 | 17:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير التجارة ورئيس اللجنة

الاقتصادية العراقية الإيرانية

المشتركة علاء أحمد الجبوري، أن

الاقتصاد الرقمي مهم للغاية في عالم

اليوم، وبامكانه إزالة العقبات

والمشاكل القائمة أمام توسيع التعاطي

بين البل

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