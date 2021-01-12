بارزاني: أوفينا بواجباتنا الدستورية وعلى بغداد تأمين حقوقنا المالية في الموازنة

2021/01/12 | 17:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، الثلاثاء، ان "أوفينا بكل واجباتنا الدستورية ويتعين على بغداد تأمين حقوقنا المالية ضمن موازنة 2021".

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